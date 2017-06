Emily Ratajkowski : Entièrement nue en vacances

Emily Ratajkowski est une des célébrités les plus sexy de la planète ! Un statut qu'elle consolide à chaque publication de photo torride sur les réseaux sociaux. La dernière en date, un souvenir de vacances, a été mise en ligne par une amie...

En juillet 2015, Emily Ratajkowski et Lara Pia Arrobio s'envolent pour la côte amalfitaine, en Italie. Les deux jeunes femmes posent leurs valises au Belmond Hotel Caruso, première étape d'un périple méditerranéen dont elles partageront de sublimes photos souvenirs. Visiblement nostalgique, Lara a publié ce mardi 30 mai une image restée privée de ce séjour mémorable. Emily Ratajkowski y apparaît entièrement nue et de dos, près du balcon de leur chambre.

Où se rendront Emily et son amie styliste et créatrice de mode cet été ? La question reste en suspens. En attendant leur prochain départ, l'actrice et mannequin de 25 ans se détend dans la ville d'Austin, au Texas.

@emrata s'éclate aux États-Unis, à en croire une vidéo mise en ligne sur Instagram lundi 29 mai.