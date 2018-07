Emily Ratajkowski : Irrésistible en bikini, torride dans les bras de son mari

Cet été encore, les stars partagent avec leurs fans de superbes photos de vacances. Emily Ratajkowski se prête au jeu et embrase les réseaux sociaux. Ultrasexy en bikini dans les bras de son mari, la bombe régale les internautes...

Après la Côte d'Azur, Mykonos et Paris, Emily Ratajkowski s'est envolée pour Miami ! L'actrice et mannequin y a été photographiée ce dimanche 22 juillet 2018, profitant d'un après-midi ensoleillé avec son mari Sebastian Bear-McClard (31 ans) et des amis.

Emily portait un bikini desa marque de maillots de bain, Inamorata, et n'a pu s'empêcher d'embrasser et câliner son époux. La star du film In Darkness (sorti sur Netflix le 22 juin) s'était déjà montrée très tactile avec le chanceux Sebastian la semaine dernière, à New York.

Chaque publication de nouvelles photos d'Emily Ratajkowski provoque son petit effet. La jolie brune de 27 ans ne cesse de gâter ses admirateurs, notamment sur Instagram où elle compte près de 20 millions de followers, des abonnés chez elle renforce le besoin ardent de vacances et de soleil !