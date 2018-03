Emily Ratajkowski : L'inattendue mariée sort avec son époux et pose topless

Emily Ratajkowski a surpris tout le monde en annonçant un mariage que personne n'avait vu venir, le sien ! Séparée depuis quelques mois seulement de son ancien compagnon Jeff Magid, avec qui elle est apparue pour la dernière fois en novembre 2017, la bombe américaine de 26 ans a eu un véritable coup de foudre pour Sebastian Bear-McClard, à tel point qu'elle l'a épousé le 23 février 2018 à New York.

Pour la toute première fois depuis qu'il se sont dit "oui", Emily Ratajkowski et son mari sont apparus publiquement. Acteur et producteur de cinéma, qui a notamment participé au film Good Time (avec Robert Pattinson), sorti au mois d'août, Sebastian Bear-McClard ne peut louper la grande soirée des Oscars qui se déroulera ce dimanche 4 mars à Los Angeles. Le jeune marié et son épouse ont été invités à la soirée pre-Oscars organisée par WME à Beverly Hills, le 2 mars. Emily Ratajkowski portrait pour l'occasion une toute petite robe noire bustier, des cuissardes rouges et une large veste en jean qu'elle n'a pas presque jamais placée sur ses épaules. Au coeur de toutes les attentions, les jeunes mariés ont eu bien du mal à regagner la voiture qui les attendaient à la sortie de la soirée.

Le couple était également de sortie le lendemain. Emily Ratajkowski et Sebastian Bear-McClard ont participé à la 33e édition des Independent Spirit Awards qui s'est déroulée à Santa Monica le 3 mars en présence de Margot Robbie, Kerry Washington et Robert Pattinson notamment. L'égérie DKNY, révélée dans le clip de Robin Thicke Blurred Lines, portait une robe Brock Collection plutôt sage. Le mannequin s'était pourtant montré bien plus entreprenant quelques heures plus tôt en posant topless sur sa page Instagram. Un grand classique pour celle qui passe autant de temps nue qu'habillée. Elle avait alors exposé de nombreuses bagues dont son alliance.