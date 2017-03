Emily Ratajkowski : La bombe promène son chien en lingerie !

Emily Ratajkowski est l'une des célébrités les plus sexy de la planète... et l'une des moins frileuses ! Elle le prouve en figurant sur la nouvelle campagne publicitaire de DKNY. Craquante en lingerie, la bombe refuse de s'habiller et défile en pleine rue à New York...

La dernière New York Fashion Week a pris fin le jeudi 16 février. Emily Ratajkowski la ressuscite en apparaissant sur la nouvelle campagne de DKNY baptisée #GoodMorningDKNY, pour sa collection printemps 2017 de sous-vêtements, bonneterie et vêtements de nuit. L'actrice et mannequin de 25 ans a été photographiée par Sebastian Faena. Elle se met en scène dans un minifilm également réalisé par le photographe argentin, jouant une New-Yorkaise sûre de son charme.

Preuve de cette assurance, Emily Ratajkowski démarre une journée en promenant son chien en lingerie ! Dans la vidéo, la jolie brune récemment vue à Paris passe devant un voisin incarné par le top model Jon Kortajarena, naturellement surpris et surtout séduit.

En s'associant à DKNY, Emily Ratajkowski régale ses millions d'admirateurs. Elle remplit cette mission en publiant sur les réseaux sociaux les images de son quotidien.