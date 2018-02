Emily Ratajkowski mariée : Elle a dit oui à son chéri !

Emily Ratajkowski compte plus de 16 millions d'abonnés Instagram et prend un malin plaisir à les séduire. Elle les a surpris cette semaine en leur annonçant une heureuse nouvelle : la bombe de 26 ans s'est mariée à son chéri Sebastian Bear-McClard, une cérémonie tenue dans la plus grande discrétion...

C'est à la mairie de New York que les nouveaux époux se sont dit "I do" ! Emily Ratajkowski a partagé dans sa Story Instagram plusieurs clichés souvenirs de l'événement. Elle y porte un chapeau noir et une voilette, accessoires d'une tenue composée d'une veste ceinturée et d'un pantalon évasé Zara, deux articles disponibles (peut-être plus pour très longtemps) sur le site de la marque espagnole.

"J'ai une surprise", écrit @emrata sur Instagram, habillée d'un look de mariage à 130 euros.