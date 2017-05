Emily Ratajkowski : Sa mère Kathleen, canon en bikini au fil des années !

"Je t'aime maman ! Tu es la femme la plus intelligente, drôle et belle femme que je connaisse", écrit @emrata en légende de son diapo photo dédié à sa mère. L'ancienne professeur d'anglais, qui partagerait des traits communs avec la journaliste et présentatrice télé Melissa Theuriau, inspire le respect et l'admiration des followers de sa fille, qui s'interrogent sur son âge.

Emily Ratajkowski a donc profité du week-end pour enfiler son vêtement préféré, le maillot deux-pièces ! Elle l'a récemment troqué contre une robe Marc Jacobs, portée à New York au Metropolitan Museum of Art à l'occasion du Met Gala.