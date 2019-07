Emily Ratajkowski : Toute nue au soleil, elle dévoile son bronzage intégral

Cet été encore, les stars partageront sur les réseaux sociaux leurs plus belles photos de vacances. Emily Ratajkowski s'est prêtée au jeu. Partie en Espagne, la bombe a régalé les internautes en s'affichant entièrement nue, leur permettant ainsi d'admirer son bronzage...

"J'ai passé tous les étés de mon enfance dans une petite ville appelée Sant Joan, au milieu de Majorque, jusqu'à mes 14 ans. Je n'y étais pas retournée depuis 10 ans, et y revenir pour redécouvrir l'île étant adulte était une expérience incroyable", écrit Emily Ratajkowski sur Instagram. L'actrice et mannequin de 28 ans a passé la première semaine du mois de juillet 2019 à Majorque, en compagnie de son mari Sebastian Bear-McClard. Elle a publié plusieurs photos et vidéos souvenirs de ses vacances en amoureux.

Naturellement, Emily Ratajkowski a profité de ce séjour aux îles Baléares pour se dorer la pilule en bikini Inamorata, le nom de sa marque de vêtements. La jolie brune a été "embrassée par le soleil", comme elle l'indique en légende d'une photo torride.

Emily y pose entièrement nue, se baignant dans une piscine. Elle dévoile son bronzage presque intégral et les lignes de son string.