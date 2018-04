Emily Ratajkowski : Toute nue pour taire les soupçons de grossesse

La course au titre de star la plus sexy de la planète se joue essentiellement sur les réseaux sociaux ! Emily Ratajkowski s'est lancée, poussée par plus de 17 millions d'abonnés Instagram. La bombe les régale avec une nouvelle photo d'elle entièrement nue.

Lundi matin (23 avril), @emrata a provoqué un séisme virtuel ! L'actrice et mannequin de 26 ans a publié sur Instagram une photo d'elle en noir et blanc, légendée d'un simple "NY" (indiquant sa présence à New York).

Elle y pose en tenue d'Eve, assise sur une chaise, la poitrine couverte par sa main droite. Le ventre plat d'Emily Ratajkowski met définitivement fin aux soupçons de grossesse.