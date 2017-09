Emily Ratajkowski trop maigre ? Ses admirateurs s'étonnent et s'inquiètent

Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont plus proches de leurs fans. À cause d'eux, elles sont également plus exposées aux critiques et aux moqueries dont elles font l'objet. Emily Ratajkowski en fait la triste expérience sur Instagram, où ses followers s'étonnent de sa minceur...

Après le fat shaming, découvrez le thin shaming, contre la maigreur ! Emily Ratajkowski en est la dernière victime, depuis la publication de nouvelles photos en bikini rouge sur Instagram. Sur le cliché, l'actrice et mannequin de 26 ans pose allongée sur une serviette. La position fait ressortir ses côtes, ce que ses nombreux abonnés n'ont pas manqué de souligner.