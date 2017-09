Emily Ratajkowski trop retouchée en une d'un magazine français, elle s'énerve

Emily Ratajkowski pousse son coup de gueule contre l'industrie de la mode. En couverture de la nouvelle édition du Madame Figaro (en kiosques depuis vendredi 15 septembre), l'actrice et mannequin de 26 ans n'a pas apprécié d'avoir été trop retouchée sur la photo.

Sur Instagram, la bombe américaine s'est donc fendue d'un message pour dénoncer cette pratique qui vient gommer et remodeler ses traits naturels. Publiant un diaporama comprenant la photo originale puis la photo après retouche, Emily Ratajkowski s'est dite "extrêmement déçue". Ses lèvres ont été affinées et sa poitrine réduite. Même son nez est également plus fin, bien qu'elle ne l'ait pas publiquement relevé.

"Tout le monde est beau et unique à sa façon. Nous avons tous nos complexes sur ce qui nous rend différent et sur ce qui nous éloigne de l'idée typique de la beauté. Dans mon cas, comme beaucoup d'entre nous, j'essaye chaque jour d'aller au-delà de ces complexes. J'ai été extrêmement déçue de voir que mes lèvres et mes seins ont été retouchés sur Photoshop pour cette couverture. J'espère que l'industrie de la mode finira par comprendre qu'il faut arrêter de dissimuler les choses qui nous rendent uniques et qu'il faut à la place commencer par célébrer la singularité", a-t-elle écrit.