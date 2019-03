Emily Ratajkowski : Une locataire horrible, son bailleur veut la faire expulser

La vie de couple des stars fascine leurs millions de fans ! Ceux d'Emily Ratajkowski apprennent avec stupeur qu'elle forme avec son mari, Sebastien Bear-McClard, un couple d'horribles locataires. Leur bailleur à New York souhaite les faire expulser.

L'info est signée New York Post ! Emily Ratajkowski et Sebastien Bear-McClard résident dans le quartier de NoHo, à Manhattan. Ils louent à un particulier qui est également leur voisin direct un loft d'un peu plus de 100 m² dans un immeuble à usage commercial. Antoni Ghosh s'est plaint du bruit à plusieurs reprises depuis 2015, notamment en envoyant des textos à Sebastien Bear-McClard. Le réalisateur et son épouse mannequin organisent en effet régulièrement de petites soirées au cours desquels ils diffusent de la musique à un volume excessif en pleine nuit.