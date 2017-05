Emily VanCamp et Joshua Bowman : Les stars de la série Revenge fiancés

La réalité rejoint la fiction pour Emily VanCamp et Joshua Bowman. Les acteurs qui se sont rencontrés sur le tournage de la série Revenge sont en couple à l'écran comme à la ville et seront bientôt mari et femme !

La jolie blonde de 30 ans a annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux, publiant une photo d'elle en train de se cacher le visage avec ses mains. Un cliché qui mettait en avant sa jolie bague de fiançailles. Celle qui incarne Sharon Carter dans Captain America : Le Soldat de l'hiver et Captain America: Civil War a complété la publication avec un émoticone en forme de coeur.

Très discret, le couple se fréquente depuis le mois de janvier 2012 et leurs personnages à l'écran se sont mariés au cours de la troisième saison du show, diffusé sur la chaîne américaine ABC entre 2011 et 2015.

Avant de trouver le grand amour, Josh Bowman a entretenu une brève idylle avec Amy Winehouse et Miley Cyrus tandis qu'Emily a fréquenté la star de la série Newport Beach, Benjamin McKenzie avant de sortir avec Chris Pratt, son partenaire dans la série Everwood, puis Dave Annable avec qui elle a joué dans Brothers and Sisters ainsi que le beau Joseph Morgan alias Klaus dans Vampire Diaries. Des histoires passées qu'elle ne regrette pas.

"J'ai un amoureux merveilleux dans ma vie. La confiance est la chose la plus importante dans une relation parce que tout rentre dans l'ordre une fois qu'elle est acquise", a-t-elle confié sur Joshua Bowman à l'édition australienne du magazine In Style, il y a trois ans. La jeune femme ne cachait pas non plus son envie d'avoir des bébés, reconnaissant même qu'elle "y pensait tout le temps". La prochaine étape, peut-être ?