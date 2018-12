Emily VanCamp et Joshua Bowman mariés : Les stars de "Revenge" se sont dit oui

De la fiction à la réalité, il n'y a qu'un pas que l'actrice Emily VanCamp et le comédien Joshua Bowman, tous deux partenaires de jeu dans la série Revenge, ont franchi. Les tourtereaux, qui se sont rencontrés sur le tournage de la série ABC, se sont mariés dans les Bahamas, samedi 15 décembre 2018. Selon Us Weekly, ils ont convolé en justes noces devant leurs familles et proches. La confirmation est venue d'Ashley Madekwe, leur ancienne partenaire à l'écran, qui avait publié plusieurs stories des préparatifs avec son mari Iddo Goldberg.

Emily (32 ans) et Josh (30 ans) ont commencé à se fréquenter en 2011 alors qu'ils travaillaient sur Revenge. Après la fin du show en 2015 après quatre saisons, les deux amoureux ont imité leurs personnages qui se sont passés la bague au doigt lors de la troisième saison. En mai 2017, ils avaient annoncé leurs fiançailles, avant d'adopter cet été un petit chien. La jolie blonde également vue dans la saga Captain America avait annoncé la bonne nouvelle en publiant une photo d'elle en train de se cacher le visage avec ses mains. Un cliché qui mettait en avant sa jolie bague de fiançailles.

"J'ai un amoureux merveilleux dans ma vie. La confiance est la chose la plus importante dans une relation parce que tout rentre dans l'ordre une fois qu'elle est acquise", a-t-elle confiait-elle en 2014 à l'édition australienne du magazine In Style, à propos Joshua Bowman. La jeune femme ne cachait pas non plus son envie d'avoir des bébés, reconnaissant même qu'elle "y pensait tout le temps". La prochaine étape, sans doute.