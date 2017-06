Eminem : Avec la barbe, le rappeur est transformé !

Alors qu'Hailie, sa sublime fille de 21 ans, n'a plus affolé Instagram depuis de longs mois et semble faire profil bas, c'est au tour d'Eminem d'agiter le réseau de partage de photos. Lui-même peu assidu sur le réseau social, le rappeur américain de 44 ans a fait sensation en s'y affichant... avec la barbe.

Le détail peut sembler totalement anecdotique, mais l'impression qu'il produit ne l'est pas : transformé, Eminem en est presque méconnaissable. C'est Chris Martin ? Non, c'est bien Marshall Mathers III. C'est d'ailleurs une telle révolution dans le style du Slim Shady, réputé pour son visage juvénile et imberbe, que ce dernier a même pris soin de souligner son inhabituelle pilosité faciale (déjà testée en mars, même s'il était difficile de le discerner dans une image partagée à l'époque sur Instagram) en légende de la fameuse photo : "Juste deux mecs de Compton et un autre de Detroit. Avec une barbe", a-t-il ainsi écrit en marge de l'image le représentant en compagnie de Dr. Dre et Kendrick Lamar.

Les trois monuments de la scène hip hop US étaient réunis jeudi 22 juin 2017 à Los Angeles à l'occasion de l'avant-première de The Defiant Ones, un documentaire en quatre parties produit par HBO qui retrace le parcours de Jimmy Iovine et de Dr. Dre, leur impact sur le monde de la musique ainsi que leur collaboration en tant que co-fondateurs de la marque Beats by Dr. Dre. Une soirée au cours de laquelle ils ont aussi eu l'occasion de célébrer l'anniversaire d'un autre fameux producteur, FredWreck, qui fêtait ses 45 ans le lendemain.

Eminem, dont Dr. Dre a produit quasiment tous les albums (à l'exception du premier, Infinite, en 1996) et dont Iovine a produit le film culte 8 Mile, n'a plus sorti d'album depuis The Marshall Mathers LP 2 (2013). En 2017, on l'a entendu sur l'album I Decided de Big Sean, s'en prenant notamment à Donald Trump sur le titre No Favors, quelques mois après avoir dévoilé un nouveau morceau très politique et acerbe, Campaign Speech. Un inédit offert à son public en même temps que l'information d'un nouvel album en préparation. Avec les premiers mois de la présidence Trump, nul doute que l'interprète de My Name Is aux lyrics tranchants doit être inspiré...