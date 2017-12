Eminem cherche l'amour sur Tinder et... une appli gay ?!

Eminem, de retour dans les bacs avec le disque Revival, a accordé une interview à Vulture dans laquelle il évoque le vide de sa vie amoureuse. Le rappeur américain de 45 ans, marié deux fois, a révélé qu'il cherchait l'amour...

Interrogé sur son célibat, Eminem s'est montré très franc. "C'est dur. Depuis mon divorce, j'ai eu quelques rencards et rien n'en est ressorti d'assez bien pour que je veuille le rendre public. Faire des rencontres, ce n'est pas mon fort ces derniers temps", a-t-il dit. Et le rappeur – de son vrai nom Marshall Mathers III – d'ajouter qu'il a essayé les applications de rencontres. "Ouais, Tinder... Et Grindr. J'ai aussi l'habitude d'aller dans clubs de strip-tease. Qu'est-ce que je peux dire ? Aller dans des clubs, c'est la manière dont j'ai rencontré des meufs. C'était une période intéressante pour moi", a-t-il dit.

En disant avoir déjà utilisé Grindr, Eminem a beaucoup amusé la Toile car il s'agit d'une célèbre application gay sur laquelle il est assez facile de trouver des partenaires sexuels... Il y a donc fort à parier que le rappeur, marié par deux fois à son amour d'enfance Kim (avec qui il a eu une fille, Hailie, 21 ans), était en réalité en train de blaguer.

Thomas Montet