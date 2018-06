Eminem : Les ambitions de sa fille Hailie après l'université...

L'arrivée d'Hailie Scott Mathers sur Instagram en 2016 n'est pas passée inaperçue. Le public n'avait plus eu de nouvelles de la fille d'Eminem depuis octobre 2013, lorsqu'elle avait été élue reine de son lycée, dans le Michigan, à 17 ans. Et c'est une jeune femme métamorphosée en bombe qui avait fait parler d'elle trois ans plus tard.

Aujourd'hui forte d'une communauté composée de 935 000 followers, la fille d'Eminem et de son ex-femme Kim (à qui le célèbre rappeur a été marié deux fois, et dont il a divorcé en 2001 et 2006) envisage d'utiliser cette notoriété pour en faire une activité. Interrogée par le Daily Mail après avoir obtenu son diplôme à l'université du Michigan, la jeune femme de 22 ans révèle qu'elle envisage de devenir influenceuse. Approchée par de nombreuses entreprises, Hailie Scott Mathers ne dispose pas encore d'un management solide. En couple depuis deux ans avec Evan McClintock, un ancien étudiant de l'université du Michigan, la fille d'Eminem est plus intéressée par le monde de la beauté, partageant ses conseils sur Instagram, que par celui de la musique qui ne l'attire que très peu.

Installée dans une maison de Detroit (la ville de coeur d'Eminem) composée de quatre chambres, Hailie Scott Mathers rend régulièrement visite à sa maman. Peut-elle compter sur le soutien de son célèbre papa ? "Bien sûr, nous sommes très proches", assure-t-elle. Bien que fille d'Eminem, Hailie Scott Mathers a vécu une scolarité classique à l'université. "Elle avait une vie normale à l'université, elle était dans une association d'étudiantes, elle était populaire et se focalisait sur ses études", rapporte une source proche de la jeune femme.