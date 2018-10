Eminem : Sa fille Hailie, sexy et transformée pour Halloween

Ainsi, Hailie Scott se lance dans la course au titre du plus beau déguisement d'Halloween 2018. La fille d'Eminem et Kimberly Scott a de nombreuses célébrités pour concurrentes, dont Nicky Hilton dans la peau de sa propre soeur Paris, Joe Jonas inspirée par le personnage de sa fiancée Sophie Turner dans la série phénomène Game of Thrones ou encore la chanteuse Rita Ora, tatouée au visage comme son ami rappeur Post Malone.

Laquelle de ces stars parviendra a détrôné la reine incontestable de la fête, le top model Heidi Klum ?