Eminem : Toujours aussi sexy, sa fille Hailie au top et amoureuse

Elle a grandi sans que personne ne s'en aperçoive, à l'abri des regards et de la célébrité de son père. Hailie Scott Mathers, fille du rappeur américain Eminem, a aujourd'hui 21 ans et embrase la Toile à chaque fois qu'elle poste une nouvelle photo d'elle sur sa page Instagram. La dernière n'échappe pas à la règle.

C'est moulée dans un legging kaki et un crop top nude qu'Hailie Scott Mathers fait cette fois-ci des ravages. La presse américaine n'en revient toujours pas de cette bombe que la fille d'Eminem est devenue. Oui mais voilà, mademoiselle n'est pas un coeur à prendre.

Alors qu'elle s'était affichée avec un charmant jeune homme dont elle n'avait pas révélé l'identité trois mois en arrière, à l'occasion de la célébration de son 21e anniversaire, plus aucun doute n'est permis, il s'agit de son petit ami. Hailie Scott Mathers a plus récemment posté une photo d'eux deux partageant une étreinte, et se disant "extrêmement heureuse".