Emma CakeCup : Les fesses à l'air, la Youtubeuse surprend ses fans !

Mercredi 2 mai 2018, Emma CakeCup a posté une photo d'elle, nue, sur son compte Instagram suivi par pas moins de 1,3 million d'abonnés. La jeune et charmante demoiselle de 21 ans a fait un carton avec presque 200 000 likes mais aussi de nombreux commentaires désagréables.

Sur cette photo, Emma CakeCup pose donc nue et montre ses fesses. Elle est allongée lascivement sur un lit à baldaquin. Une photo prise par Piergab - qui, sur son compte Instagram, dévoile aussi un portrait intimiste de la Youtubeuse, en noir et blanc. "J'étais actuellement en train de péter sur cette photo. Sorry not sorry", a-t-elle plaisanté en légende pour contre-balancer le glamour du cliché. L'ancienne étudiante en infirmerie vétérinaire a cependant été la cible d'un flot de commentaires peu sympathiques à son égard. "Avant, je t'aimais pas mais en voyant cette photo bah je me dis que je t'aime encore moins" ; "C'est pas toi qui avais gueuler car le livreur de colis était rentré dans ta cours et donc avais 'violé ton intimité' ?" ; "Tu me dégoûtes je me désabonne", peut-on lire, dans un français parfois approximatif...

Emma Caritz, de son vrai nom, n'a cependant pas l'air d'avoir été atteinte par ses critiques. Elle a même prouvé qu'elle a de l'humour puisque le site X Jacquie et Michel lui a proposé de tourner une vidéo porno et, en Story Instagram, elle a dit "y réfléchir".