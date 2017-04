Emma Daumas "effondrée" après un vol dans le métro : Elle appelle à l'aide !

Jeudi 13 avril 2017, Emma Daumas a vécu une journée noire. La finaliste de la 2e saison de la Star Academy (TF1) s'est fait voler des documents d'une très grande valeur sentimentale dans le métro parisien, après un malheureux oubli...

C'est sur son compte Facebook personnel que l'ex-colocataire de Jérémy Chatelain, Houcine, Georges-Alain ou encore Nolwenn Leroy a appelé sa communauté à l'aide.

"URGENT !! PERDU !! Amis Facebookiens, c'est un appel à l'aide que je vous lance ! J'ai oublié il y a 1h20 environ mon sac à main en cuir rigide marron sur le quai de la station Madeleine à Paris en direction d'Aubervilliers. Retournée sur les lieux 5 min plus tard, évidemment il n'y était plus", a-t-elle commencé avant de poursuivre sur la raison profonde de son désarroi : "Outre les emmerdes de paperasse, il s'agit surtout d'un déchirement sentimental puisque je transportais le carnet de poèmes et chansons de mon arrière-grand-oncle Dominique Garcia (mort durant la guerre 14-18) datant de 1913 dans l'optique de l'emmener sur les lieux de commémoration des poilus morts sur le Chemin des Dames ce week-end ! Je vous supplie de faire tourner ce post si par hasard quelqu'un aurait pu récupérer mon sac mais surtout... le carnet !!!!! Mille mercis !!!!"

Littéralement "effondrée" par cet oubli suivi d'un vol, Emma Daumas invite tout le monde à partager son post Facebook afin de multiplier les chances de retrouver ce fameux carnet familial.

Courage Emma...