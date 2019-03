Emma Daumas (Star Academy 2) : Que devient-elle ?

En 2002, Emma Daumas était l'une des figures emblématiques de la 2e édition de la Star Academy sur TF1. Une édition qui avait vu le sacre de Nolwenn Leroy, grande gagnante du programme face à Emma, Georges-Alain, Houcine, Jérémy Chatelain ou encore Aurélie Konaté.

Seize ans plus tard, la belle blonde d'aujourd'hui 35 ans a fait du chemin. Côté musique, après son premier album intitulé Le Saut de l'ange (sorti fin 2003 et dans lequel on retrouvait le tube Tu seras), Emma Daumas a proposé à son public Effets secondaires en 2006, Le Chemin de la maison en 2008 ainsi que le livre-disque Les Larmes de crocodile et autres fables en 2010. Puis, après plus de cinq années d'absence, elle avait fait son retour en 2016 avec l'album Vivante.

La chanteuse et maman de Valentine (6 ans), qui est également à la tête de sa propre association culturelle, Les Enfants sauvages music, a même publié un roman sur la célébrité en 2016, Supernova (chez Scrinéo). Interrogée par Technikart à propos de son actualité en 2019, Emma Daumas a indiqué : "Un nouvel album est en cours, pour la fin d'année. Je prépare également L'Art des naufrages, un spectacle où j'allie mes chansons avec de la scénographie digitale et la narration d'un texte de Justine Ermard, pour le Festival d'Avignon." Ce spectacle sera proposé au Théâtre du Chêne Noir à Avignon de mai à juillet 2019.