Emma de Caunes : Seins nus en couverture de Playboy, son hommage à Hugh Hefner

Topless, la fille d'Antoine de Caunes s'était à l'époque glissée dans la peau d'une Marie-Antoinette moderne et sensuelle. Bouche rouge et coiffée d'une perruque rose, elle protégeait son sein droit avec un main, révélant la moitié de sa poitrine. Dans son entretien, Emma de Caunes avait affirmé qu'elle s'était beaucoup amusée à réaliser ce shooting. "L'idée me faisait marrer mais cela dépendait vraiment du photographe. Je voulais le faire avec quelqu'un qui respecte ma personnalité et avec qui je m'amuse. J'ai vraiment passé ma journée dans la peau d'une fausse Marie-Antoinette, trashy, punky. C'était hyper marrant. Pour le coup, je l'ai vraiment pris comme un rôle", avait-elle déclaré.