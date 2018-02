Emma de Caunes victime d'Harvey Weinstein : Elle a témoigné pour sa fille !

Début octobre éclatait un scandale qui a dépassé les frontières américaines, celui d'Harvey Weinstein, accusé d'agressions sexuelles. Car parmi les nombreuses victimes du producteur, qui était l'un des plus puissants d'Hollywood, se trouvait notamment Emma de Caunes.

La fille d'Antoine De Caunes avait en effet accepté de témoigner pour les besoins d'un article publié dans le New York Times, le 5 octobre 2017. Des déclarations sur lesquelles l'actrice de 41 ans est revenue au détour d'une interview pour Télé Star. "Je suis assez fière de l'avoir fait, car il était temps que les choses bougent. Mais je pense que nous n'en sommes qu'au début", a confié Emma de Caunes dans un premier temps. Elle a ensuite regretté que la parole ne se libère pas plus en France : "Je pense que nous sommes aussi concernés en France. Je ne sais pas si c'est lié à notre culture, à la peur, à des silences achetés ? Je trouve curieux qu'il n'y ait pas eu de grosses révélations chez nous."

Quoi qu'il en soit, la maman de Nina (née le 9 octobre 2002, fruit de son ex-union avec Sinclair) n'a pas hésité à prendre la parole et espère que cette affaire permettra de changer l'attitude de certaines personnalités puissantes à l'avenir. Elle a aussi admis que sa fille a été l'une des raisons pour lesquelles elle est sortie du silence : "Cela n'a pas été facile de prendre la parole dans cette histoire traumatisante. J'avais vraiment besoin du soutien de ma famille. J'ai aussi beaucoup pensé à ma fille de 15 ans. Il faut faire place nette afin que pour cette nouvelle génération, la promotion canapé ne devienne pas un passage obligé."

Une terrible rencontre

Pour rappel, Emma de Caunes a été victime d'exhibition sexuelle comme elle l'a confié à Ronan Farrow, pour le New York Times. C'est en mai 2010 qu'elle a rencontré Harvey Weinstein pour la première fois, lors du Festival de Cannes. Mais ce n'est que quelques mois plus tard, à Paris, que le producteur hollywoodien l'a contactée afin de l'inviter à un "déjeuner d'affaires" à l'hôtel Ritz, pour lui proposer un "rôle féminin fort". Rapidement, il lui explique qu'il s'agira d'une adaptation d'un livre. Et il l'a invitée à venir le récupérer dans sa chambre d'hôtel.

Réticente dans un premier temps, celle que l'on retrouvera le 9 mars prochain dans la série Lanester (France 2) a fini par accepter sa proposition. Un choix qu'elle a bien vite regretté car, à peine arrivé dans sa suite, Harvey Weinstein a filé dans la salle de bain. "Lorsque j'ai raccroché, j'ai entendu l'eau couler sous la douche. Je me suis dit : 'Qu'est-ce qui se passe bordel, il prend une douche ?'", a-t-elle déclaré. Elle le découvrira quelques minutes plus tard nu devant elle, avec une érection. L'homme de 65 ans lui a demandé de s'allonger sur le lit, assurant que "plein d'autres femmes [avaient] fait ça avant".

Antoine de Caunes, un papa fier

Après lui avoir annoncé qu'elle s'en allait, Harvey Weinstein a paniqué en lui disant que "rien ne s'était passé". Elle a fini par claquer la porte de sa chambre, "bouleversée" par ce qui venait de se produire. Les heures qui ont suivi, le "prédateur" l'a "appelée sans relâche" en lui "répétant que rien n'était arrivé".

Quelques heures après ces révélations glaçantes, Antoine de Caunes avait réagi lors d'une chronique pour son émission culturelle Popopop. Il évoquait la dure réalité du monde actuel, où "les femmes, et peut-être encore davantage dans le monde du spectacle, sont souvent victimes d'hommes de pouvoir, prédateurs sexuels qui abusent de leur position, et parfois des femmes tout court". L'animateur de 63 ans s'est ensuite félicité de la révolution qui est actuellement en marche : "J'espère que l'exemple de cet aréopage de comédiennes aidera à libérer la parole d'autres victimes plus anonymes. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, (...) je suis fier d'avoir une fille comme elle."