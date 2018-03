Emma et Florian (Mariés au premier regard) séparés : "Il n'y a aucune comédie"

La nouvelle en a étonné plus d'un : Emma et Florian, candidats de l'émission (Mariés au premier regard saison 2 (M6), ont annoncé leur rupture. Ils ont évoqué, notamment, un "retour à la réalité après le voyage de noces". Face aux nombreuses réactions et questions qui ont suivi cette information, la jolie blonde a mis les choses au clair.

Dans sa Story Instagram, elle a tout d'abord tenu à préciser que leur séparation n'a rien à voir avec un nouveau projet professionnel à la télévision – rappelons que Florian, ex de Charlène, couple formé dans la même émission, avait été lynché après avoir été soupçonné d'avoir rompu avec sa belle afin de participer aux Anges 10. Elle écrit : "Il n'y a aucune comédie, télé-réalité en préparation, ni marketing derrière tout ça, sinon avec les propositions de salaires ultra alléchantes que nous avons reçues, nous aurions commencé depuis bien longtemps !"

Précisant ensuite que leur blog commun, Une vie pour deux, restera en ligne car ils ont "beaucoup de jolis voyages à partager" avec leurs followers, Emma a voulu rassurer les internautes quant à la bonne entente qui régnera entre elle et son futur ex-mari : "Flo et moi restons en bons termes, nous continuerons à nous voir, à partager de bons moment à deux mais aussi avec notre bande d'amis." Leur histoire ne s'achève donc pas tout à fait et se transforme en amitié.

Emma et Florian formaient le dernier couple encore uni de Mariés au premier regard 2. Vicky et Laurent, Florian et Charlène, Raphaël et Caroline ont tous rompus. Seuls Tiffany et Justin (saison 1), bientôt parents d'une petite fille, sont encore ensemble suite à leur participation à Mariés au premier regard.