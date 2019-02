Emma et Laurent en couple : Révélations de la psy de Mariés au premier regard

La productrice de Mariés au premier regard (M6) Kamila Fiévet-Palies n'a pas réellement été surprise de découvrir qu'Emma et Laurent, de la saison 2, étaient aujourd'hui en couple. À l'occasion d'une interview pour Purepeople, elle a confié que le jeune homme ressemblait beaucoup mentalement à Florian, l'ancien petit ami de la jolie blonde.

"Florian et Emma sont restés plusieurs mois ensemble. Ils se sont aimés, ça a été une très belle histoire. Après, ils avaient tous les deux comme ami Laurent. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble. Et j'ai envie de vous dire, ce sont des choses qui sont arrivées dans toutes les vies. D'avoir un couple, que finalement il se sépare et que la fille parte avec le meilleur ami. Là, c'est un peu le cas. C'est assez drôle parce que Florian et Laurent ont un peu le même trait de caractère. Ce sont des gens très doux, très calmes, très posés. Comme quoi, Emma est toujours attirée par le même genre de caractère", nous a expliqué Kamila Fiévet-Palies.

Espérons pour les deux candidats que cette histoire d'amour durera. Pour rappel, Emma s'est mariée avec Florian dans Mariés au premier regard 2. Bien qu'elle ait eu de gros doutes, elle a décidé de rester mariée au jeune homme à la fin de l'émission. Durant plusieurs mois, ils ont vécu une belle idylle. Elle a toutefois pris fin en mars 2018. C'est finalement dans les bras de Laurent qu'elle est tombée, un amour officialisé en décembre dernier.

