Emma Mackey (Sex Education) : Sortie avec son amoureux à Cannes

Ce mercredi 10 avril 2019 prend fin le Festival international des séries de Cannes porté par Albin Lewi, son directeur artistique, Benoît Louvet, son directeur général, et Fleur Pellerin, sa présidente. Un événement entamé le 5 et qui a pu compter sur plusieurs stars, dont la jeune actrice Emma Mackey.

À seulement 23 ans, Emma Mackey est l'un des nouveaux visages du petit écran grâce à son rôle de Maeve Wiley dans l'excellente série comique Sex Education, disponible sur Netflix. Elle a accepté de faire partie du jury de cette 2e édition de CanneSéries. "C'est trop cool de faire partie d'un jury. Comme je suis très sérieuse, ça me plaît beaucoup. C'est une combinaison de plusieurs de mes passions : regarder des nouvelles séries, entendre différentes langues – j'adore apprendre des langues, là, en deux jours, j'ai entendu de l'hébreu, du norvégien et de l'allemand –, et prendre des décisions. Ça me correspond bien", a-t-elle affirmé au journal Le Parisien.

En marge du festival, Emma Mackey a été vue profitant du soleil et des douces températures de Cannes, main dans la main avec son amoureux Dan Whitlam. Ce dernier, originaire d'Angleterre, est aussi acteur. La jeune femme, dont le père est français et la mère, anglaise – elle est installée à Londres depuis 2016 – a raison de profiter de son temps libre car elle va bientôt retrouver le chemin des tournages. "On démarre le tournage de la saison 2 de Sex Education dans trois semaines. J'ai tourné un film avec Romain Duris qui, si tout se passe bien, est prévu. On vient d'ailleurs de se rencontrer ici à CanneSéries. Et un autre film en Angleterre que j'ai hâte d'annoncer, mais dont je ne peux pas encore parler", a-t-elle ajouté. Nul doute que sa carrière s'annonce sous les meilleurs auspices et que les projets vont se multiplier !

Thomas Montet