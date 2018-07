Emma (MAPR) : "Énorme pincement au coeur" après une décision radicale

C'est dans la saison 2 de Mariés au premier regard (M6) qu'Emma a été révélée. Au cours du tournage, la belle blonde a épousé Florian. Et, malgré un début de relation en dents de scie, elle avait accepté de rester mariée au candidat à la fin de l'émission.

Leur belle histoire d'amour a malheureusement pris fin quelques mois plus tard. "Nous avons vécu une expérience complètement folle, un mariage magnifique et un retour à la réalité pas tous les jours évident avec des hauts et des bas. Bien-sûr, comme tous les couples. Nous y avons cru, nous avons essayé et surtout jusqu'au bout... Flo et moi prenons désormais des chemins différents mais nous restons malgré tout, proches et plus soudés que jamais", écrivait-elle notamment en mars dernier, sur Instagram, pour annoncer leur rupture. Une nouvelle qui avait choqué leurs abonnés.

S'ils sont restés proches, au point de laisser penser qu'ils s'étaient rabibochés, Emma a fait comprendre ce week-end que la page était définitivement tournée. Elle a en effet annoncé, le coeur lourd, qu'elle se séparait de sa magnifique robe de mariée. "C'est avec un énorme pincement au coeur que j'ai pris la décision ce soir de me séparer de ma robe de princesse" a-t-elle légendé une photo d'elle dans sa robe, dimanche 1er juillet 2018.

Elle a ensuite invité les jeunes femmes intéressées à lui envoyer un message privé pour plus de détails. Nul doute qu'Emma réussira à la vendre rapidement !