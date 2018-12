Emma (Mariés au premier regard) en couple avec un autre candidat : Photo intime

Pour rappel, Laurent avait rencontré Vicky durant Mariés au premier regard 2. Mais leur mariage n'avait pas duré au-delà du tournage, contrairement à celui d'Emma et Florian. Le jeune homme avait ensuite retrouvé l'amour dans les bras d'une mystérieuse blonde, avant de se mettre en couple avec Emma.

Ce n'est pas la première fois que deux candidats de l'émission de dating de M6 se mettent ensemble. Alors que les scientifiques leur avaient fait rencontrer une autre personne lors de la première saison, Tiffany et Justin s'étaient mis en couple après le tournage. Aujourd'hui, ils sont mariés et sont les parents d'une petite fille prénommée Romy née le 14 juillet 2018. On souhaite à Emma et Laurent le même destin !