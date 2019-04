Emma Roberts officialise avec Garrett Hedlund, son ex Evan Peters démissionne

Tout sourire, la nièce de Julia Roberts et son nouveau compagnon de 34 ans n'ont pas hésité à échanger câlins et regards complices devant les photographes. Une nouvelle idylle qui aurait débuté il y a déjà plusieurs semaines, peu de temps après qu'Emma Roberts s'est séparée d'Evan Peters, son petit ami de longue date et partenaire dans la série American Horror Story. Après sept ans de romance, le couple a rompu en février dernier : "Ils ont connu des hauts et des bas pendant un bout de temps. Ils ont vraiment tout essayé pour que ça fonctionne. Leur rupture était inévitable", a témoigné un proche auprès d'E! Entertainment. Même si une autre source a affirmé qu'ils étaient restés amis malgré tout, cette séparation pourrait bien avoir contraint Evan Peters à quitter la série.

Après avoir joué dans les huit précédentes saisons, l'acteur de 32 ans a lui-même confirmé à Extra le 2 avril dernier qu'il ne prendrait pas part à la prochaine. Son ex-fiancée en revanche a été annoncée au casting par le créateur de la série, Ryan Murphy, en février dernier. Les fans d'Evan Peters pourront tout de même le retrouver dans le prochain film X-Men: Dark Phoenix, au cinéma le 9 juin 2019, au côté de Sophie Turner.