Emma Smet dans Demain nous appartient : David Hallyday donne son avis

C'est ce mercredi 26 juin 2019 que les téléspectateurs de TF1 découvriront les premiers pas d'Emma Smet dans Demain nous appartient. La jeune femme de 21 ans y incarne Sofia, "une jeune fille lumineuse, solaire, bien dans sa peau" comme le détaillait Télé Star. Elle n'hésitera pas à jouer de ses charmes avec certains garçons de la série, parmi lesquels Arthur (Théo Cosset) et Gabriel (Arthur Legrand).

À l'occasion de la remise de son disque de platine mardi 25 juin, David Hallyday a réagi de l'arrivée de sa fille dans Demain nous appartient. "Je pense que c'est génial pour elle. Toutes ces années d'art dramatique n'ont finalement pas servi à rien. C'est cool, je suis super content. Et puis c'est génial pour elle, qui commence. Elle débute dans une production qui est quand même vachement regardée. Elle apprend son métier, et ça, c'est formidable de rentrer dans le monde du travail", s'est réjoui l'ancien époux d'Estelle Lefébure (la maman d'Emma et Ilona).

Fier de sa fille, David Hallyday a précisé qu'elle apprenait "super vite" et que c'était "une grande bosseuse". Une passion que l'on devrait ressentir en la voyant à l'écran. "J'ai de la chance d'avoir des enfants qui ont des passions. J'ai un sac lourd en moins sur les épaules. Je me dis que c'est cool", a conclu le fils de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan.

Emma Smet se confie sur ses débuts d'actrice

Récemment, c'est Emma Smet qui s'exprimait sur cette belle opportunité qui lui était offerte. Dans le magazine Télé Star du 24 juin, elle disait avoir été très bien accueillie par l'équipe et a souligné la bienveillance de ses collègues. "Malgré la somme de travail, l'ambiance était détendue. On a même eu pas mal de fous rires", s'est-elle souvenue. Si elle est devenue mannequin, la belle blonde a toujours rêvé d'être actrice. Après avoir été assistante de production à Londres, elle a étudié un an dans une école de cinéma pour "apprendre la réalisation, le montage, l'écriture aussi".

Lors de cette interview, Emma Smet a eu une pensée pour son regretté grand-père Johnny Hallyday. Chanteur avant tout, il avait aussi tourné dans plusieurs films. Sa petite-fille espère donc qu'il aurait été fier de la voir se lancer dans cette nouvelle aventure : "En fait, il l'était... On a parlé tous les deux, mais ça reste dans la sphère privée. Ce sont des souvenirs trop précieux pour moi. Je les converse égoïstement."