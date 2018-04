Emma Smet envoûtante et sublime... Comme sa maman

La nature l'a gâtée. Être la fille d'Estelle Lefébure et David Hallyday n'y est bien évidemment pas pour rien. Du haut de ses 20 ans, Emma Smet subjugue par sa beauté et la dernière photo postée sur sa page Instagram en est un nouvel exemple.

En plus de faire la couverture de Gala avec sa grand-mère Sylvie Vartan, sa grande soeur Ilona et sa tante Darina qu'elle considère comme sa "jumelle" pour le numéro de mercredi 4 avril 2018, Emma Smet a publié un portrait sensuel sur la Toile. La fille d'Estelle Lefébure et de David Hallyday pose dans ce qui semble être une brassière kaki, une couleur qui lui va à ravir puisqu'elle fait ressortir le bleu de ses yeux. La bouche légèrement entrouverte, ses cheveux blonds ondulés recouvrant une partie de son visage, la petite fille de Johnny Hallyday porte un joli collier fin décoré d'un pendentif coeur.

Avec cette photo, Emma Smet récolte de nombreux compliments. Les internautes sont sous le charme. "Vraiment papa et maman ont bien travaillé ! Ils ont fait deux beautés !!!", "De plus en plus belle Emma", "Si belle jeune fille", "Magnifique", "Femme Fatale", "@emma__smet comme vous êtes belle ! Vous suivez les pas de votre mère...", peut-on lire parmi les nombreux commentaires laissés. Aucun doute, le charme opère...