Emma Smet espère que Johnny Hallyday est "fier" d'elle

C'est dès le 1er juillet prochain qu'Emma Smet débarquera dans la série à succès Demain nous appartient. La fille de David Hallyday et de son ex-femme Estelle Lefébure tiendra le rôle de Sofia, "une jeune fille lumineuse, solaire, bien dans sa peau". Elle s'est ouverte à Télé Star.

A 21 ans, la jolie blonde était ravie de faire ses premiers pas d'actrice dans la série de TF1. "J'ai été incroyablement bien accueillie par tout le monde. Il y a tellement de bienveillance et d'entraide dans cette équipe. Je m'y sens hyper bien. (...) Je connaissais mon texte, l'accueil était chaleureux et malgré la somme de travail, l'ambiance était détendue. On a même eu pas mal de fous rires", confie-t-elle au magazine. Ce début de carrière comme actrice s'inscrit dans une suite logique puisque la demoiselle, bien qu'ayant fait quelques photos de mannequinat, a toujours eu des rêves d'actrice. "J'ai commencé par être assistante de production à Londres [où son père habite, NDLR]. Ensuite j'ai passé un an dans une école de cinéma pour apprendre la réalisation, le montage, l'écriture aussi. J'ai commencé derrière la caméra", rappelle-t-elle.

Issue d'une famille d'artistes, Emma Smet a forcément eu une pensée pour son regretté grand-père Johnny Hallyday, en faisant ses premiers pas d'actrice car le Taulier, bien que chanteur avant tout, a aussi tourné plusieurs films. Alors qu'on lui demandait si elle pensait qu'il serait fier d'elle, elle a répondu avec franchise. "Oui, j'espère... En fait, il l'était... On a parlé tous les deux mais ça reste dans la sphère privée. Ce sont des souvenirs trop précieux pour moi. Je les converse égoïstement", a-t-elle déclaré. Quant aux embrouilles sur l'héritage du chanteur, elle botte en touche. "J'essaie de me préserver, je ne lis pas tout ce qu'on écrit sur nous et quand j'ai besoin d'en parler, c'est en famille, jamais à l'extérieur", dit-elle.

Thomas Montet

