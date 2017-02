Emma Stone et Andrew Garfield : Réunis à Londres, les ex s'embrassent

Goûter à la ferveur de la Fashion Week de New York, assister aux 59e Grammy Awards ou aux BAFTA : les célébrités sont confrontés à un choix cornélien ! Emma Stone a naturellement décidé de se rendre à Londres pour la cérémonie de récompenses cinéma. L'héroïne de La La Land, en lice pour le prix du Meilleur film, prétend à celui de la Meilleure actrice...

Et dans sa campagne pour l'award, Emma Stone peut compter sur le soutien infaillible de son ex-compagnon, l'acteur Andrew Garfield ! Les anciens amoureux se sont chaleureusement embrassés sur le tapis rouge du dîner des nominés aux BAFTA Awards. La soirée a eu lieu samedi 11 février aux Kensington Gardens, à Londres. Emma s'y est rendue, habillée d'une robe Chanel (collection Métiers d'Art Paris Cosmopolite, présentée au Ritz à Paris le 6 décembre dernier) et de souliers noirs.

Amy Adams était également de la partie ! L'actrice de 42 ans convoite également les trophées de Meilleur film et Meilleure actrice - pour Premier Contact, sorti en France en décembre 2016.

Viggo Mortensen, lui aussi nominé - dans la catégorie Meilleur acteur - pour son rôle dans le film Captain Fantastic, figurait sur la liste des invités de la soirée pré-BAFTA. Ce même samedi soir, il a assisté à un deuxième dîner célébrant la nouvelle édition de l'événement, cette fois organisé par l'auteur et critique littéraire Charles Finch et la maison Chanel.

Les acteurs Annabelle Wallis, Eddie Redmayne, Gillian Anderson, Luke Evans et Thandie Newton, Ron Howard et le créateur de mode et réalisateur Tom Ford étaient de la partie.

Les EE British Academy Film Awards, cérémonie de l'académie britannique des arts du cinéma et de la télévision, auront lieu ce dimanche 12 février.