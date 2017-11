Emma Stone : Grande complice de Jennifer Lawrence devant son ex-boyfriend

La saison des récompenses a démarré samedi 11 novembre 2017 avec la cérémonie annuelle des Governors Awards au Dolby Ballroom d'Hollywood. Pendant la soirée, plusieurs personnalités éminentes du cinéma, parmi lesquelles la réalisatrice français Agnès Varda, ont reçu un Oscar d'honneur, le tout devant un parterre de stars ahurissant, prémices des Oscars.

Devant les photographes, on a ainsi retrouvé Jennifer Lawrence, qui sera sûrement dans la course à l'Oscar pour Mother!, et sa grande copine Emma Stone – qui pourrait également avoir son mot à dire avec Battle of the Sexes. Les deux actrices déjà oscarisées ont posé ensemble, J-Law se glissant derrière son amie, hilare. Si la première était accompagnée de Darren Aronofsky, la seconde a croisé sur sa route son ex-boyfriend Andrew Garfield.

Parmi les nombreuses personnalités, on a pu admirer Jessica Chastain, Margot Robbie, Kristen Wiig, Justin Timberlake, Andy Serkis, Miles Teller, Robert Pattinson, Salma Hayek, Sofia Coppola ou encore Michelle Williams. Dustin Hoffman, qui a récemment été accusé de harcèlement sexuel (il aurait eu un comportement déplacé envers une jeune stagiaire de 17 ans sur le tournage de Mort d'un commis voyageur), était également de la partie, au bras de sa femme Lisa, non loin de Gary Oldman et son épouse Gisele, Hugh Jackman et Deborah, Richard Gere, la belle Abbie Cornish ou encore Richard Jenkins, Helen Mirren et Whoopi Goldberg.

Les flashs ont par ailleurs crépité pour Diane Kruger, grande favorite à l'Oscar de la meilleure actrice pour In the Fade, mais aussi la jeune Tessa Thompson (Thor: Ragnarok) et Chadwick Boseman (Black Panther). Saoirse Ronan, Carey Mulligan, Sarah Paulson, Greta Gerwig, Garrett Hedlund, James Franco, Adam Sandler, John Boyega ou encore Mary J. Blige ont également été aperçus.

Lors de la soirée, outre Agnès Varda que l'on a vue danser avec Angelina Jolie, le réalisateur Alejandro Gonzalez Iñarritu, le directeur de la photographie Owen Roizman, le metteur en scène Charles Burnett et l'acteur Donald Sutherland ont reçu un Oscar d'honneur.