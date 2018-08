Emma Stone rayonne devant l'ex de Jennifer Lawrence et le chéri de Taylor Swift

La Mostra de Venise, 75e du nom, bat son plein ! Après son ouverture en grande pompe le 29 août 2018 avec la projection de First Man, le nouveau film de Damien Chazelle avec Ryan Gosling, c'est leur co-star de La La Land, Emma Stone, qui a pris le relais ce jeudi 30 août. La star américaine a défendu, aux côtés de son metteur en scène Yorgos Lanthimos (The Lobster, Mise à mort du cerf sacré) le film The Favourite. Un long métrage en costumes qui a fait sensation chez la critique, dithyrambique à son sujet et notamment de sa vedette.

Rayonnante sur le tapis rouge à la nuit tombée, Emma Stone a fait crépiter les flashs avec son sourire si charmeur et une robe Louis Vuitton légère et délicate. L'actrice était bien accompagnée, puisqu'outre le réalisateur grec (qui était au bras de sa femme, l'actrice française Ariane Labed), il y avait la géniale Olivia Colman (dont on se fera un plaisir de la retrouver en reine Elizabeth dans la saison 3 de The Crown), mais aussi le beau Nicholas Hoult, bien connu pour avoir été pendant quelques années le chéri de Jennifer Lawrence, l'une des meilleures amies d'Emma Stone. Joe Alwyn, magnétique révélation d'Un jour dans la vie de Billy Lynn et attendu dans de nombreux films à venir (Boy Erased, Mary Queen of Scots) complétait le tableau, et sans sa chérie, la fameuse Taylor Swift.

Sur le red carpet, on a également croisé Clémence Poésy, la grande Cate Blanchett – qui a assisté à la projection avec son fils de 16 ans, Dashiell – Benedict Cumberbatch, Andrea Damante, un Jesse Metcalfe bien barbu et Cara Santana.