Emma Stone : Un lycéen l'invite à son bal de promo en rejouant La La Land

Alors que le traditionnel bal de promo approche à grands pas pour tous ces lycéens prêts à couper les ponts avec leur adolescence et à entrer dans l'âge adulte, Jacob Staudenmaier, 17 ans, a frappé fort et décidé de voir les choses en grand en demandant à Emma Stone d'être sa cavalière pour le grand soir. Pour ce faire, le jeune homme a réalisé une vidéo où, accompagné d'une dizaine de ses camarades du lycée Arcadia High School de Scottsdale (Arizona), il reprend le tube Another Day of Sun, morceau qui sert de bande-son à l'impressionnante séquence d'ouverture de La La Land – le film qui a valu à Emma Stone l'Oscar de la meilleure actrice.

Non content d'avoir retravailler les paroles du morceau original pour les adapter à sa demande bien spécifique, d'avoir parodié le plan-séquence de Damien Chazelle avec un certain talent avouons-le, et se vantant également de quelques indéniables traits de ressemblance avec Ryan Gosling, Jacob a fait le buzz avec sa vidéo. "Ça a commencé par une idée folle, explique-t-il dans un journal local, The Arizona Republic. Je me suis dit que je pourrais aller au bal de fin d'année avec Emma Stone et que, pour y arriver, il fallait vraiment voir les choses en grand. Pour l'instant, je n'ai pas eu de ses nouvelles, mais j'ai entendu une rumeur qui m'a été confirmée que sa mère avait vu la vidéo."

Alors que sa vidéo a été vue plus de 70 000 fois sur YouTube et retweetée plus de 15 200 fois sur Twitter, Jacob Staudenmaier espère désormais que la jolie comédienne répondra positivement à sa demande, sachant que le bal se tiendra le 29 avril. Si tel est le cas, le jeune courageux pourra amener sa belle à dîner chez Oliver Garden. "Here's to the ones who dream, écrit le restaurant sur Twitter en reprenant l'une des paroles de la chanson Audition (The Fools Who Dream) qui avait été nommée à l'Oscar. On t'encourage ! Si Emma dit oui, le dîner et le dessert sont pour nous."