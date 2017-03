Emma Thompson : Draguée par Donald Trump, son amusante réaction

Donald Trump est un homme à femmes qui n'a jamais eu peur de se ridiculiser. Bien avant d'épouser Melania Knauss et peu de temps après avoir divorcé de Marla Maples, celui qui est aujourd'hui président des États-Unis avait jeté son dévolu sur une actrice célèbre, Emma Thompson. Et c'est justement la star de 57 ans qui vient de révéler cette anecdote...

Invitée sur une chaîne de télévision finlandaise, la comédienne britannique a confié qu'elle été courtisée par le milliardaire à la fin de l'année 1997, lorsqu'elle tournait le film Primary Colors. Emma Thompson a expliqué qu'elle se trouvait en pause lorsque le téléphone de sa loge a sonné. "Salut, c'est Donald Trump", aurait déclaré l'homme d'affaires.

Avec beaucoup d'humour, l'actrice a comparé cet appel téléphonique à "un élan qui aurait surgi dans [sa] loge", un animal parfois réputé pour son agressivité. Au cours de leur discussion, l'homme aujourd'hui âgé de 70 ans lui avait proposé de l'héberger "dans l'une des ses Trump Towers". "Elles sont vraiment confortables", avait-il asséné. Et de conclure : "Je pense que nous pourrions vraiment bien nous entendre. Peut-être que nous pourrions dîner ensemble un soir."

Soufflée par le culot du businessman, Emma Thompson a affirmé qu'elle lui avait mis un râteau en refusant ses avances. À l'époque, celle qui est actuellement à l'affiche de La Belle et la Bête au côté d'Emma Watson était par ailleurs investie dans une relation. Elle fréquentait déjà son époux actuel, l'acteur Greg Wise, qu'elle avait rencontré en 1995 sur le plateau du film Raison et Sentiments. Le couple, marié depuis 2003, est parent de deux enfants, Gaia (17 ans) et Tindyebwa (adopté à l'âge de 16 ans en 2003).