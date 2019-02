Emma Thompson : La star britannique quitte brutalement un film

Il est à l'origine d'un des plus grands succès du cinéma d'animation, Toy Story. Pour autant, travailler avec lui n'est plus le rêve de toutes les personnalités du monde du septième art. En effet, John Lasseter a vu sa carrière basculer le jour où il a été accusé en 2017 de harcèlement sexuel, après l'explosion du "scandale Weinstein" et du mouvement #MeToo. Remercié en tant que directeur artistique par Disney Animation, il a rejoint le groupe californien Skydance pour le long métrage en cours de production, Luck, mais cette annonce a fait fuir l'actrice, scénariste et réalisatrice Emma Thompson, rapporte l'AFP.

L'actrice britannique Emma Thompson a décidé de se retirer d'un film en cours de production aux studios Skydance, en Californie, expliquant ne pas pouvoir travailler avec John Lasseter, ex-directeur artistique de Disney Animation accusé de harcèlement sexuel, a appris l'agence France Presse le 26 février auprès de son entourage. Selon le site spécialisé dans le divertissement Variety, Emma Thompson devait jouer la voix d'un des personnages du film d'animation Luck, elle avait même déjà réalisé des enregistrements.

L'actrice détentrice de deux Oscars s'est toutefois empressée de quitter le projet lorsque le groupe californien Skydance a annoncé début janvier avoir recruté John Lasseter. Créateur réputé génial, il avait été forcé de quitter ses fonctions chez Disney après des comportements douteux, tels que des "étreintes non consenties", envers des employées. John Lasseter, 62 ans, avait présenté ses excuses et reconnu "avoir échoué" à insuffler une culture "de la confiance et du respect" dans ses studios.

Si des gens comme moi ne prennent pas position, il est très peu probable que les choses changent...

En plus de se retirer du film, Emma Thompson a écrit à la direction de Skydance pour protester contre cette décision de le nommer à la tête de ses studios d'animation. Elle a également transmis cette lettre au quotidien Los Angeles Times, qui l'a publiée. "Je trouve très étrange que vous et votre firme ayez pensé à embaucher quelqu'un avec le passif répréhensible de M. Lasseter, étant donné le climat actuel", dénonce l'actrice de 59 ans dans sa lettre, dont l'authenticité a été confirmée à l'AFP par une porte-parole. "Si un homme a passé des décennies à commettre des attouchements sur des femmes, pourquoi une femme voudrait-elle travailler pour lui, si la seule raison qui l'empêche de la toucher est que son contrat stipule qu'il doit se comporter de manière professionnelle ?", s'interroge ainsi la star britannique et femme engagée. La situation des femmes "ne va pas changer du jour au lendemain. Ou même l'année prochaine. Mais je sais que si des gens comme moi ne prennent pas position, il est très peu probable que les choses changent assez vite pour que la génération de ma fille [Gaia, 19 ans] soit à l'abri", conclut-elle.