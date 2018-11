Emma Thompson : Le prince William lui met un vent en pleine cérémonie !

Mercredi 7 novembre 2018, l'actrice anglaise Emma Thompson était conviée au palais de Buckingham, à Londres, afin de recevoir l'insigne de Dame commandeur de la part du prince William. La star de 59 ans a raconté les coulisses de cette brève rencontre.

C'est dans les colonnes du Mail Online que l'actrice vue dans la saga Harry Potter, Nanny McPhee ou l'an dernier dans La Belle et la Bête s'est livrée. "J'adore le prince William. Je le connais depuis qu'il est petit et nous avons plaisanté ensemble. J'ai demandé : 'Est-ce que je peux t'embrasser, je peux ?' Et il a dit : 'Non, ne fais pas ça !' Vous vous devez d'être plus formel pour une telle occasion... Mais il avait l'air formidable et de se porter comme un charme. Il m'a dit : 'Ce jour ne m'est pas consacré, c'est pour toi'", a-t-elle relaté. Cette remise de prix s'est déroulée devant le mari Greg Wise et les enfants Gaia Wise et Tindy Agaba de l'actrice et scénariste oscarisée.

Emma Thompson, désormais faite Dame Emma après avoir été promue en juin sur la liste annuelle rédigée en l'honneur de l'anniversaire de la reine Elizabeth II, avait choisi un tailleur pantalon bleu pétrole de chez Stella McCartney. La star n'a pas caché sa joie mais a rappelé qu'au-delà des prix, elle garde ses combats intacts et veut continuer à utiliser sa notoriété pour les défendre. "Je suis très grande gueule, politisée, je véhicule le féminisme, je défends les droits de l'homme car 'l'establishment' a besoin de plus de personnes qui prennent la parole sur ces sujets. On vit dans un pays très riche qui compte des centaines d'enfants qui n'ont pas assez à manger. Je suis désolée mais c'est une connerie. Je vais continuer car pourquoi cela ne figure pas en haut de la liste des priorités ? On a des gamins qui réclament les restes à la cantine, c'est atroce", a-t-elle déclaré.