Emma Thompson trompée et le coeur brisé, comme dans Love Actually...

Emma Thompson et Kenneth Branagh, deux pointures artistiques du Royaume-Uni passionnées par Shakespeare, se sont mariés en 1989. Un superbe couple qu'on a pu admirer au cinéma dans Henry V, Dead Again, Peter's Friends ou encore Beaucoup de bruit pour rien. Leur union de six années a pris fin lorsqu'ils se sont séparés en 1995. Derrière cette rupture se cache en réalité la relation adultérine entretenue par Branagh avec celle qu'il dirigeait alors dans Frankenstein : Helena Bonham Carter. Aujourd'hui, la célèbre Nanny McPhee est mariée à l'acteur Greg Wise et a deux enfants avec lui. De son côté, celui qui a joué et réalisé Le Crime de l'Orient-Express est l'époux de la directrice artistique Lindsay Brunnock.