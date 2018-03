Emma Watson amoureuse : En couple avec une star de Glee ?

Le coeur de la star d'Harry Potter serait-il pris ? C'est en tout cas que ce pense la Page Six du New York Post ! Emma Watson sortirait avec l'une des stars de la série Glee, Chord Overstreet (alias Sam Evans)... Les représentants des deux acteurs de 27 et 29 ans n'ont pas commenté cette nouvelle.

Les rumeurs ont commencé à circuler après l'incontournable soirée post-Oscars de Vanity Fair dans la nuit du 4 mars, où ils avaient été vus ensemble avec un groupe d'amis. L'acteur s'est-il, comme de nombreux internautes, amusé de la fameuse faute sur le tatouage de la comédienne durant la soirée ? Auparavant, les soi-disant amoureux avaient été vus en février lors du concert de Nathaniel Rateliff & the Night Sweats. Une source du Post à Hollywood a indiqué : "C'est dingue, mais oui, ils se fréquentent, mais Emma veut garder les choses privées et que ça ne fasse pas de bruit." D'après un autre insider, "ils sont amis mais pas en couple". Toujours est-il que l'artiste engagée a en tout cas été remarquée dans les rues de Los Angeles , main dans la main avec l'ex d'Emma Roberts, pendant la Journée internationale des droits des femmes...

Emma Watson s'est séparée en novembre dernier de l'expert en informatique William "Mack" Knight après deux ans d'idylle. Cette même année, la célèbre Hermione Granger avait confié à Vanity Fair ne pas vouloir évoquer sa vie amoureuse lors des entretiens : "Il faut que je sois cohérente : je ne peux pas parler de mon petit ami en interview et attendre que les gens ne prennent pas de photos volées de moi. Ça ne marche pas comme ça. (...) J'ai remarqué qu'à Hollywood, la personne qu'on fréquente se retrouve liée à la promotion d'un film et entre dans le cirque médiatique. Je n'aimerais pas faire subir ça à la personne avec qui je suis." Il faudra donc être très patient avant une quelconque officialisation du couple.