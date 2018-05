Emma Watson célibataire : Elle a déjà rompu avec le beau Chord Overstreet (Glee)

Lorsqu'on a découvert une Emma Watson très éprise d'un certain Chord Overstreet le 8 mars dernier dans les rues de Los Angeles, on s'était dit que l'histoire était peut-être bien partie pour durer. Réputée pour protéger férocement sa vie privée, l'actrice de 28 ans ne s'était jamais affichée aussi heureuse en public, sans parler du fait qu'il s'agissait probablement de l'une des premières fois où elle était vue en promenade main dans la main. Bref, il y avait toutes les raisons d'y croire.

Malheureusement pour les optimistes, cette histoire fait déjà partie du passé. Selon les informations rapportées le 28 mai 2018 par le tabloïd anglais The Sun, la star de la saga Harry Potter et le beau gosse de la série Glee ont discrètement rompu après six mois de relation. "Emma et Chord étaient discrets sur leur relation au début mais ils s'aimaient vraiment bien. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble à Los Angeles et ont été brièvement photographiés il y a deux mois. Mais les choses n'ont pas fonctionné entre eux et ils sont tous les deux redevenus célibataires", a révélé une source.

Alors qu'elle suivait autrefois l'acteur et chanteur de 29 ans sur Instagram, Emma Watson a par ailleurs cessé de le faire selon les observateurs. De son côté, Chord Overstreet continue toujours de suivre son ex. Pour le moment.

Avant de fréquenter l'Américain, la jolie brune avait partagé pendant deux ans la vie du consultant informatique William "Mack" Knight. "Il faut que je sois cohérente : je ne peux pas parler de mon petit ami en interview et attendre que les gens ne prennent pas de photos volées de moi. Ça ne marche pas comme ça. (...) J'ai remarqué qu'à Hollywood, la personne qu'on fréquente se retrouve liée à la promotion d'un film et entre dans le cirque médiatique. Je n'aimerais pas faire subir ça à la personne avec qui je suis", avait-elle déclaré en 2017 au magazine Vanity Fair. Parions que son prochain compagnon n'aura probablement rien à voir avec l'industrie hollywoodienne...