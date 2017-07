Emma Watson désespérée : Son appel à l'aide pour retrouver son précieux bien...

Dans son dernier film, le thriller d'anticipation The Circle, Emma Watson incarne l'héroïne d'un monde où les réseaux sont aussi bluffants et fascinants que potentiellement dangereux. Au micro de Purepeople, la star nous avait confié être consciente de leurs dangers quand leur pouvoir et les données sont concentrés dans les mains d'une seule et même entité, mais qu'ils étaient également un fantastique moyen de communication et d'échange. Elle le prouve d'ailleurs personnellement en utilisant Facebook pour lancer un appel à l'aide concernant un bien très précieux qui a disparu...

Dans un post Facebook qu'elle a également relayé sur Twitter, Emma Watson explique avoir perdu des bagues en argent très importantes pour elle après les avoir retirées dans un spa de Londres près de Hyde Park, au Mandarin Oriental. L'une d'elles possède une valeur sentimentale inestimable puisqu'elle a été achetée par sa maman au lendemain de sa naissance et qu'elle l'a ensuite transmise à sa fille pour ses 18 ans : "Je porte cette bague tous les jours, c'est mon bien le plus précieux."

La talentueuse Hermione de Harry Potter demande ainsi à celles et ceux qui auraient trouvé ces bijoux de revenir vers elle en lui écrivant à l'adresse "findthering@outlook.com", précisant qu'elle ne poserait aucune question : tout ce qui l'importe, c'est de retrouver sa bague tant aimée...