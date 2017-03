Emma Watson divine pour La Belle et la bête malgré les attaques violentes

Emma Watson était absolument divine dans sa tenue signée Oscar de la Renta : une combinaison-bustier noire, agrémentée d'une fleur dorée, le choix parfait pour briller sur un tapis rouge, celui de l'avant-première de La Belle et la Bête de Bill Condon à Los Angeles le 2 mars plus précisément.

Rien sur son visage ne laissait transparaître le tourbillon médiatique dans lequel elle se trouve, en raison d'une photo du shooting pour Vanity Fair dans lequel elle apparaît presque topless. On lui reproche d'être une féministe hypocrite en posant de façon trop sexy. Celle qui lutte pour les droits des femmes doit perpétuellement se justifier pour ses moindres faits et gestes. Mais depuis quand poser de façon sensuelle est une preuve d'anti-féminisme ? Elle est maîtresse de son corps et ne contredit en rien ses positions idéologiques en s'affichant glamour dans une série de clichés.

Lors de cette projection, elle pouvait retrouver ses partenaires de l'adaptation live du dessin-animé de 1991 : la Bête Dan Stevens venu avec sa femme Susie Hariet, Luke "Gaston" Evans et son acolyte Josh Gad, alias Le Fou, ainsi que Gugu Mbatha-Raw et Audra McDonald, les voix respectives de Plumette et Garde-robe. Affichant un look audacieux, Céline Dion a foulé également le tapis rouge, puisqu'elle interprète une chanson inédite pour le film.

Les flashes ont aussi crépité lors de l'arrivée des invités, tels que John Legend et sa femme Chrissy Teigen, Matt Damon et son épouse Luciana, Javier Bardem, Aubrey Plaza, Chazz Palminteri, Mario Lopez en famille, Perez Hilton accompagné de son fils et sa mère, ou encore Booboo Stewart et Megan Trainer. Sans oublier Matthew Lewis, alias Neville de Harry Potter, ravi de croiser Emma "Hermione" Watson !

L'histoire : Fin du XVIIIè siècle, dans un petit village français. Belle, jeune fille rêveuse et passionnée de littérature, vit avec son père, un vieil inventeur farfelu. S'étant perdu une nuit dans la fôret, ce dernier se réfugie au château de la Bête, qui le jette au cachot. Ne pouvant supporter de voir son père emprisonné, Belle accepte alors de prendre sa place, ignorant que sous le masque du monstre se cache un Prince Charmant tremblant d'amour pour elle, mais victime d'une terrible malédiction.

La Belle et la Bête, en salles le 22 mars 2017