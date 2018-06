Emma Watson et Chord Ovestreet : Baisers langoureux pour taire les rumeurs

Emma Watson est-elle célibataire ou pas ? Selon The Sun, elle aurait rompu avec Chord Overstreet, son petit ami depuis environ six mois. La preuve ultime avancée par le tabloïd : les deux stars ont cessé de se suivre sur Instagram. C'est un peu léger...

Et ça l'est encore plus devenu depuis qu'Em' et le bel américain de 29 ans ont été vus en train de s'embrasser passionnément à Los Angeles le jeudi 21 juin. Les deux acteurs ne semblaient effectivement pas du tout dans une phase de rupture, on en veut pour preuves les photos dévoilées par le Daily Mail. L'actrice de 28 ans et son boyfriend prenaient également des photos d'eux, le tout avec une certaine complicité qui ne laisse que peu de place au doute.

Les deux tourtereaux sont ensemble depuis fin 2017. Emma Watson n'était restée que quelques semaines célibataire, puisqu'elle venait de rompre avec celui qui avait été son petit ami pendant deux ans, l'entrepreneur en nouvelles technologies William Knight. Autant dire qu'elle a surpris ses fans puisqu'Emma s'était toujours jurée de ne pas sortir avec un acteur.