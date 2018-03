Emma Watson in love : Main dans la main avec le sexy Chord Overstreet de "Glee"

La rumeur courait depuis déjà quelques semaines. Elle s'est intensifiée après les Oscars et puis ces photos du 8 mars 2018 l'ont confirmée. Emma Watson est bien en couple avec l'une des stars de la série Glee, le très beau et costaud Chord Overtstreet.

En cette journée internationale des droits des femmes, Emma Watson se promenait dans les rues de Los Angeles en compagnie du joli blond. À plusieurs reprises, l'actrice de 27 ans et l'acteur de 28 ans échangeaient des sourires charmants tout en se tenant la main.

Si le public connaît Emma Watson depuis son plus jeune âge puisqu'elle avait une dizaine d'années lorsqu'elle a commencé à interpréter Hermione dans la saga Harry Potter, son nouveau compagnon a connu la célébrité plus tard. Entre 2010 et 2015, il fut l'une des stars de la série musicale Glee qui a connu deux tragédies : la mort par overdose de sa star Cory Monteith et le récent suicide de Mark Salling, coupable de posséder des milliers de fichiers pédopornographiques.

Avant de succomber au charme certain de Chord Overstreet, la très engagée Emma Watson a vécu deux ans avec l'expert en informatique William "Mack" Knight. Très prudente avec tout ce qui touche à sa célébrité, celle qui a cartonné en 2017 avec la version live de La Belle et la Bête confiait à Vanity Fair vouloir protéger au maximum sa vie privée et celle de son partenaire : "Il faut que je sois cohérente : je ne peux pas parler de mon petit ami en interview et attendre que les gens ne prennent pas de photos volées de moi. Ça ne marche pas comme ça. (...) J'ai remarqué qu'à Hollywood, la personne qu'on fréquente se retrouve liée à la promotion d'un film et entre dans le cirque médiatique. Je n'aimerais pas faire subir ça à la personne avec qui je suis." Parions que la jeune actrice n'est pas près de commenter ces photos, aussi jolies soient-elles !