Emma Watson : La "Belle" explique pourquoi elle a refusé "La La Land"

Un temps citée pour donner la réplique à Miles Teller alors que le projet La La Land n'en était qu'à ses balbutiements, Emma Watson n'a finalement pas tourné sous la direction de Damien Chazelle dans la comédie musicale aux 6 Oscars. C'est finalement une autre Emma, Stone, qui a eu le rôle, et Ryan Gosling qui a remplacé le héros de Whiplash. La suite de l'histoire, on la connaît : des critiques dithyrambiques, un succès commercial, une pluie de récompenses et accessoirement un Oscar et un Golden Globe pour Emma Stone.

Actuellement en pleine promotion de La Belle et la Bête aux États-Unis – elle qui a brillé tout en beauté lors de la première à New York, où elle était vêtue d'une sublime robe Givenchy –, Emma Watson s'est expliquée sur son refus. Car oui, le rôle de Mia lui a bien été proposé. Mais l'actrice britannique a préféré La Belle et la Bête pour lequel elle s'était préalablement engagée. "C'est l'une de ces choses frustrantes où des noms sont rattachés très tôt à des projets, cela crée une sorte d'anticipation ou d'excitation alors que rien n'est décidé", explique l'actrice britannique au micro de Sirius XM.

"Je m'étais déjà engagée pour La Belle et la Bête à ce moment-là, depuis des années pour le projet dans sa globalité et auprès de Disney, depuis plusieurs mois déjà. Je savais déjà que ce ne serait pas un rôle que je pourrais me contenter d'endosser. Je savais qu'il faudrait que je m'entraîne à monter à cheval, je savais que je devrais danser, que j'aurais trois mois de chant devant moi et que je devrais être à Londres pour le faire. Ce n'était pas un film que je pouvais improviser", poursuit l'ex-star d'Harry Potter. "Donc pour une question d'agenda, ça n'a pas fonctionné", a-t-elle conclu, ajoutant avoir trouvé La La Land "magnifique".

On est loin des raisons invoquées par la Page Six, pour qui Emma était trop "exigeante", demandant par exemple à ce que les répétitions se fassent à Londres. "[Les producteurs de La La Land] ont tout fait pour que ça marche avec elle, mais elle ne sentait pas que ce film était bon pour elle", avait soi-disant rapporté une source proche de la production.