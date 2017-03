Emma Watson, la polémique : "Je ne vois pas ce que mes seins ont à voir avec ça"

Emma Watson fait face à des critiques depuis qu'elle a posé pour le magazine Vanity Fair. Ce n'est pas la couverture du magazine qui est en cause, mais l'une des photos du shooting qu'on découvre dans les pages intérieures : celle où elle pose avec un boléro blanc dévoilant une partie de ses seins. À 26 ans, l'héroïne d'Harry Potter devenue star et activiste pour les droits des femmes est la cible d'attaques qui la taxent d'hypocrisie depuis qu'elle a posé de façon sensuelle alors qu'elle se dit féministe. Parmi ses détracteurs, le tabloïd The Sun, qui a titré "The Beauty and the breasts [seins, NDLR]", jeu de mots sur le titre de son nouveau film La Belle et la bête (The Beauty and the Beast). Ou The Independent, qui se demande si elle a eu le choix de poser à demi-nu, comme si elle n'avait pas pu prendre cette décision en son âme et conscience.