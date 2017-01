Emma Watson : Pourquoi elle a dit non à Cendrillon et oui à Belle

Très attendue dans le rôle principal de La Belle et la Bête, reboot live du dessin animé des studios Disney, Emma Watson s'est laissée aller à quelques confidences pour le magazine Total Film dont elle fait la couverture.

C'est ainsi qu'on apprend que la star britannique de 26 ans a dit non à Cendrillon : "Je ne savais pas qu'ils allaient tourner La Belle et la Bête quand j'ai refusé Cendrillon. Mais quand ils m'ont offert la possibilité de jouer Belle, j'ai juste senti que le personnage résonnait plus en moi." Elle a par ailleurs aussi été approchée pour une autre héroïne de conte, La Petite Sirène, sous la direction de Sofia Coppola, un projet finalement dans les tiroirs.

Pour Cendrillon, le réalisateur Kenneth Branagh - qui connaît d'ailleurs bien Emma Watson pour avoir tourné avec elle dans Harry Potter et la Chambre des secrets - n'a pas pu compter sur le talent d'Hermione mais sur celui de Lily James, révélée par la série Downton Abbey.