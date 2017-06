Emma Watson : Sublime à Paris, la star est aussi une cachottière !

Si elle a parcouru le monde pour la promotion de La Belle et la bête durant le printemps, Emma Watson n'a pas tardé à revenir à Paris, où elle est née – et où elle a grandi jusqu'à ses 5 ans –, pour présenter un nouveau long métrage : The Circle. Pour ce film de science-fiction basé sur le roman du même nom écrit par Dave Eggers, l'actrice britannique de 27 ans a choisi de briller dans une robe Miu Miu très estivale, accessoirisée de souliers Santoni et de boucles d'oreilles Azlee. Une allure qui rappelle celle de son héroïne Disney, Belle, et qui souligne la finesse de ses traits et de sa silhouette de princesse ! Cependant, cette artiste très engagée a également profité de son passage dans la capitale française pour faire une surprise...

Première de la classe dans Harry Potter, l'irrésistible Hermione a déteint sur Emma Watson. Depuis son enfance, la comédienne manifeste un goût prononcé pour la littérature. Un plaisir qui, allié à son implication dans de nombreuses actions positives, débouche sur une initiative intelligente et amusante : celle de cacher des livres dans les villes. Elle l'avait fait à New York durant la campagne présidentielle américaine, en disposant discrètement des exemplaires de Mom & Me & Mom écrit par Maya Angelou. Cette fois, la jeune femme a fait circuler La Servante écarlate dans tout Paris !